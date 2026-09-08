Ardahan'da sağanaklar tarım takvimini geriye attı, köylüler imeceyle yetişiyor

Ardahan'da yaz yağışları tarıma etkisi:

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde yaz boyu aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, tarımsal faaliyetlerin planlandığı takvimin gerilemesine neden oldu. Yağışların uzun sürmesi nedeniyle tarla ve meralar yaklaşık bir ay boyunca ıslak kaldı ve üreticilerin araziye girmesini engelledi; bu durum özellikle hasat çalışmalarında gecikmelere yol açtı.

İmece kültürüyle toparlanma:

Havanın düzelmesiyle köyde hareketlilik arttı. Günlerce yapılamayan işler biriktiği için köylüler, geleneksel imece usulüne dönerek birbirlerine destek oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren meralara giden üreticiler, gün boyu hem kendi hem de komşularının işlerini tamamlamak için ortak emek harcıyor.

Gecikme, iş yükü ve dayanışma:

Çiftçiler, zamanında yapılması gereken tarımsal işlerin üst üste binmesinin iş gücü ihtiyacını artırdığını belirtiyor. Tek başına yetiştirmenin zorlaştığı durumlarda üreticiler sırayla meralara giderek görev paylaşımı yapıyor. Köylüler, dayanışmanın sadece işleri hızlandırmakla kalmayıp köyde birlik ve beraberliği de güçlendirdiğini vurguluyor.

Metinde resmi müdahale veya yeni önlemlerle ilgili bilgi yer almıyor; üreticilerin çalışmaları, mevcut hava koşullarının düzelmesi sonrası yerel dayanışma ile sürüyor. Üreticiler, biriken işleri telafi etmek için imeceyi sürdürerek kalan işleri tamamlamaya çalışıyor.

GÜNLERCE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR NEDENİYLE TARLALARA GİREMEYEN ÜRETİCİLER, ÖZELLİKLE HASAT ÇALIŞMALARINDA GECİKME YAŞADI.