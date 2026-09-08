onuachu gençlerbirliği karşısında suskunluğunu 2 golle bozdu

Onuachu gençlerbirliği maçında gol hasretini bitirdi

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı attığı 2 golle takımının sahasındaki 5-0lık galibiyetinde kilit rol oynadı. Deneyimli golcü, ligde süren uzun suskunluğunu çifte golle sonlandırdı.

suskunluğun kronolojisi:

Onuachu, geçen sezonun son bölümünde bordo-mavililerin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gol sevinci yaşamış; Süper Lig'de son golünü 4 Nisan 2026 tarihinde sarı-kırmızılı ekip karşısında kaydetmişti. Bu tarihten sonra Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında fileleri havalandıramadı.

Bahsi geçen beş maçın dördünde 90 dakika forma giyen Onuachu, Beşiktaş mücadelesinde ise sadece 14 dakika sahada kalmıştı.

yeni sezona başlangıç ve geri dönüş:

2026-2027 sezonuna da golle başlayamayan Nijeryalı santrfor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 biten maçta 90 dakika görev aldı. Başakşehir karşısında ise 87 dakika sahada kalan Onuachu, takımının 2-1'lik galibiyetinde gol üretemedi.

Ligin 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 mağlup olduğu maçta da 90 dakika sahada kalan 32 yaşındaki forvet, böylece ligdeki gol hasretini 8 maç seviyesine taşımıştı.

Gençlerbirliği karşısındaki karşılaşmada yeniden sahneye çıkan Onuachu, attığı iki golle hem takımının farklı galibiyetine doğrudan katkı yaptı hem de uzun süren gol suskunluğunu geride bıraktı.

TRABZONSPOR’UN NİJERYALI GOLCÜSÜ PAUL ONUACHU, SÜPER LİG’DE 8 MAÇ SÜREN GOL HASRETİNİ GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA ATTIĞI 2 GOLLE SONLANDIRDI.