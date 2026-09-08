Malatya için üretim, teknoloji ve lojistik odaklı ekonomik sıçrama planı

Sadıkoğlu yeni dönem vizyonunu açıkladı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Ekim’de gerçekleştirilecek Oda seçimleri öncesinde yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Sadıkoğlu, yeni dönemde önceliğin üretim, finansman, ihracat, teknoloji, lojistik ve sektörel gelişim olduğunu belirterek “Hedefimiz makamı korumak değil, Malatya’nın ekonomik geleceğini daha güçlü hale getirmek” dedi.

2018’de göreve geldiğinde üye sayısının yaklaşık 6 bin 500 olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, bugün bu sayının 13 bine yaklaştığını ve 8 yıllık süreçte düzenledikleri 317 eğitim, panel ve çalıştayla yaklaşık 16 bin kişiye ulaştıklarını vurguladı. Pandemi, 6 Şubat depremleri ve zirai don gibi kriz dönemlerinde Oda olarak üyelerin yanında olduklarını ifade etti.

Yeni dönemin öncelikleri

Sadıkoğlu, Malatya’nın sadece yeniden toparlanmasının hedeflenmediğini, aynı zamanda üretim ve ticaret kapasitesi daha yüksek bir yapı kurulmasının amaçlandığını söyledi. Yeni dönemin ana gündem maddeleri arasında finansmana erişimin kolaylaştırılması, katma değeri yüksek üretimin yaygınlaştırılması, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm yer alıyor.

Üyelerin güçlü temsilcisi olma hedefi

Sadıkoğlu, Oda üyelerinin sesinin güçlü biçimde duyurulmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Deprem nedeniyle işyerini kaybeden üyelerin tamamı yeni işyerlerine kavuşana kadar desteğin süreceğini belirterek, bazen kendilerine "kavgacı başkan" dendiğini ama bu kavgalarının şahsi değil üyelerin sorunlarını çözmeye yönelik olduğunu söyledi.

Finansman, yatırım ve üretim projeleri

Finansmana erişim yeni dönemin öncelikli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Sadıkoğlu, uygun maliyetli finansman imkanlarının artırılması için bankalarla ilişkilerin güçlendirileceğini, Bankalar Birliği başkanları ve genel müdürlerin Malatyalı iş insanlarıyla buluşmasının sağlanacağını aktardı. Ayrıca KOSGEB aracılığıyla yeni bir faizsiz kredi paketi için girişimlerde bulunulduğunu ve paketin yakın zamanda açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Çimento fabrikası yatırımı

Malatya’nın yeniden inşa sürecinde çimento tedariki ve maliyet sorunlarına çözüm üretmek amacıyla başlatılan çimento fabrikası projesi yeni dönemin önemli yatırımlarından biri olarak tanımlandı. Sadıkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MESTON ile Oda’nın eşit sermaye ile şirket kurduğunu, ÇED ve hammadde fizibilite çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Fabrikanın kurulmasının ardından üyelerin de projeye ortak olabilmesi için hisse satışlarının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Sanayi, eğitim ve insan kaynağı

Sanayi altyapısını güçlendirecek adımlar arasında Model Fabrika ve mesleki eğitim projeleri yer alıyor. Sadıkoğlu, Model Fabrika binasının inşaatının tamamlandığını, eğitim sınıfları, konferans salonları ve üretim sahasının Bakanlık standartlarına uygun hale getirildiğini; makine parkurunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından temin edilmesinin beklendiğini söyledi. Model Fabrika’nın yalnızca Malatya’ya değil bölgeye hizmet vereceği ve OSB’deki işletmelerin verimliliğini artıracağı belirtildi.

Simülatör temelli mesleki eğitimler

Yeniden inşa sürecinde ihtiyaç duyulan nitelikli personeli yetiştirmek için yeni eğitim modelleri hayata geçirilecek. Kule vinç, bekoloder, ekskavatör ve forklift operatörlüğü ile elektrikli araç bakımı ve kaynak ustalığı gibi alanlarda simülatör eğitimleri verileceği, simülatör makinelerinin hazır olduğu ve başvuruların Odaya yapılacağı duyuruldu. Eğitimlerin gerçeğe yakın senaryolarla uygulamalı olması hedefleniyor.

Lojistik, tarım ve sektörel yapı

Ulaşım ve lojistiğin işletmeler için önemli girdi maliyeti oluşturduğunu belirten Sadıkoğlu, Malatya’ya lojistik merkez kurulması hedefini yeni dönemin ana gündemlerinden biri olarak açıkladı. Demiryolu ve karayolu altyapısı dikkate alınarak analizler yapılacak ve gerekli girişimler yürütülecek.

Kayısı için ortak akıl platformu

Malatya ekonomisinin lokomotifi olan kayısı için üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçının buluşacağı Kayısı Çalışma Platformu kurulacak. Üretimden pazarlamaya, ihracattan markalaşmaya kadar sektörün tüm başlıkları ortak akılla ele alınacak. Sadıkoğlu, "Kayısı için birlikte çalışacağız, Malatya için birlikte kazanacağız" mesajını verdi.

Ticaret alanları, kuluçka merkezleri ve UR-GE

Gıda toptancıları, mobilyacılar ve tekstil başta olmak üzere sektörlerin bir arada faaliyet gösterebileceği modern ticaret siteleri oluşturulması planlanıyor. Bu alanlar için ilgili kurumlarla iş birliği yapılacağı, ulaşımı kolay ve ticari hareketliliği artıracak altyapıların oluşturulacağı bildirildi.

KOBİ destekleri ve UR-GE projeleri

Küçük ve orta ölçekli imalatçıların büyümesi için kuluçka merkezleri kurulacak; firmalara üretim alanı, teknoloji, danışmanlık, finansmana erişim ve yeni pazar bağlantıları sağlanacak. UR-GE projeleri ise farklı sektörlere yayılacak; Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE projelerine sağladığı yüzde 75 hibe desteğinden daha fazla üyenin yararlanması hedefleniyor.

Fuarlar, dijital dönüşüm ve coğrafi işaretler

Malatyalı firmaların hem yurt içi hem yurt dışı pazarlara açılması için sektör fuarları düzenlenecek; fuarlar ticari bağlantıların kurulduğu iş platformlarına dönüştürülecek. Ayrıca üyelerin uluslararası fuarlara katılımı teşvik edilerek yeni pazar keşifleri desteklenecek.

E-ticaret akademisi ve Yapay Zekâ Merkezi

Dijital ticaretin önemine dikkat çeken Sadıkoğlu, Oda bünyesinde E-Ticaret Akademisi kurulacağını ve işletmelere dijital satış becerileri kazandırılacağını açıkladı. Bunun yanında Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Merkezi ile işletmelere üretimden satışa, muhasebeden stok yönetimine kadar uygulamalı eğitim, danışmanlık ve teknoloji desteği verilmesi planlanıyor.

Sektörel platformlar ve kapsayıcı destek

Oda tarafından coğrafi işaret tescili gerçekleştirilen ürünler arasında Malatya Kayısısı, Malatya Kağıt Kebabı ve Malatya Peyniri bulunuyor. Sadıkoğlu, yeni dönemde bu sayıyı en az 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Tarım ve turizm alanlarında STK’ların da dahil olacağı platformlar kurulacak; turist sayısının artırılması, rehber eğitimleri ve turizmden iş hacmi artışının sağlanması amaçlanıyor.

Genç ve kadın girişimcilere özel destek

Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının daha etkin hale getirileceğini belirten Sadıkoğlu, gençlerin ve kadınların iş dünyasındaki konumlarını güçlendirmek için eğitim, mentorluk ve iş bağlantıları konusunda kapsamlı destek sunacaklarını ifade etti.

Sadıkoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Üçüncü dönemi ekonomik sıçrama dönemi olarak görüyoruz". İlk iki dönemde güçlü bir temel oluşturduklarını, yeni dönemde bu temel üzerinde daha büyük bir ekonomik yapı inşa etmek istediklerini vurguladı. Malatya’nın daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden ve teknoloji kullanan bir şehir olması hedefiyle üretimden ihracata, finanstan lojistiğe kadar geniş bir alanda projelerin uygulanacağı kaydedildi.

Öne çıkan sayısal veriler: görev süresi başlangıcı 2018, üye sayısı yaklaşık 13 bin, düzenlenen etkinlik 317, ulaşılan kişi sayısı yaklaşık 16 bin.

SADIKOĞLU, YENİ DÖNEMİN PROJELERİNİ AÇIKLADI