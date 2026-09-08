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Kıraçtan bereket: Kuruçay'da aronya ve ahududu ile verim artışı

Kuruçaylı üretici Mehmet Özerdem, 900 metrelik boru hattıyla Karacakaş Göleti'nden su getirip kıraç tarlasını ahududu ve aronya üretimine açtı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kıraçtan bereket: Kuruçay'da aronya ve ahududu ile verim artışı

Kuruçay'da kıraç araziden üretime dönüşüm:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde üretici Mehmet Özerdem, yıllarca taşıma suyla sürdürdüğü üretimi kalıcı hale getirerek kıraç arazisini verime kazandırdı. Özerdem, yaklaşık 3 dönümlük tarlasına su sağlamak için kendi imkanlarıyla 900 metrelik boru hattı döşeyip Karacakaş Göleti'nden su getirdi. Bu altyapı yatırımıyla tarlada verimde gözle görülür artış sağlandığı bildirildi.

Sulama altyapısı ve üretim süreci:

Özerdem, ahududuyu dört yıl boyunca taşıma su imkânıyla yetiştirmeye çalıştığını, yaşanan su sıkıntısını çözmek için adım attığını aktardı. Kurulan boru hattı ve düzenli su temini sayesinde bakım ve sulama koşullarının iyileştiğini belirten üretici, bu sayede kıraç topraklarda da meyve üretiminin mümkün olduğunu vurguladı. Özerdem'in tecrübesi, küçük ölçekli üreticiler için pratik bir sulama modelinin örneğini oluşturuyor.

Aronya ve ahududu: bölgeye uyum ve alternatif ürün önerisi:

Bu yıl Özerdem, ahududunun yanında 300 metrekarelik alanda aronya üretimine başladı. Aronyayı "süper meyve" olarak tanımlayan üretici, hem aronya hem de ahududunun bölge iklimine uyum sağladığını aktardı ve diğer üreticilere de alternatif ürün olarak bu tür meyveleri değerlendirmelerini tavsiye etti. Özerdem, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ahududuyu 4 yıldır verimsiz sayılabilecek kıraç toprakta, taşıma su imkanlarıyla yetiştirmeye çalıştım. Yaşadığımız su sıkıntısını çözmek adına Karacakaş Göleti'nden 3 dönümlük arazimize 900 metre boru döşeyerek nihayet suya kavuştuk. Ancak bu süreçte gördüm ki doğru bakımla kıraç yerlerde de bu meyveler yetişebiliyor. Bu yıl ahududunun yanında 300 metrekarelik bir alanda da aronya üretimine başladım. Hem ahududu hem de aronya bölge iklimine uyum sağlıyor. Bütün üreticilerimize bu alternatif ürünlerin üretimini tavsiye ediyorum."

Mehmet Özerdem'in çalışması, kıraç arazilerin değerlendirilmesi ve küçük ölçekli altyapı yatırımlarıyla verim artışı sağlanabileceğine dair somut bir örnek teşkil ediyor. Özerdem'in uygulaması, bölgedeki diğer üreticiler için hem teknik hem de ekonomik açıdan yol gösterici nitelik taşıyor.

KIRAÇ ARAZİLERİ ARONYA VE AHUDUDUGİL YETİŞTİREREK DEĞERLENDİRDİ

KIRAÇ ARAZİLERİ ARONYA VE AHUDUDUGİL YETİŞTİREREK DEĞERLENDİRDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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