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Acıyı güneşte kurutuyorlar: İslahiye'de biber tarladan pul bibere

İslahiye'de başlayan kırmızı biber hasadında ürünler tarladan toplanıp iki gün güneşte kurutuluyor, sonra çuvallanıp fabrikada pul bibere dönüştürülüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:08

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Acıyı güneşte kurutuyorlar: İslahiye'de biber tarladan pul bibere

İslahiye'de biber hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı. Toplanan ürünler, tarladan alınır alınmaz geniş alanlara serilerek güneş altında kurutuluyor. Bu sezon da üreticiler, geleneksel yöntemle pul biber üretimine hazırlık yapıyor.

Hasattan güneşe: kurutma süreci:

İşçiler tarafından tarladan toplanan biberler, açık arazilere serilerek güneşe bırakılıyor. Burada biberler genellikle 2 gün güneşte kaldıktan sonra çuvallanıyor; kuruma sürecine çalışanların müdahalesi eşlik ediyor.

Üreticiler, biberlerin eşit kuruması için işçilerin biberlerin üzerinde yürüyerek dağıtım ve havalandırma yaptığını, bu uygulamanın ürün kalitesini korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Toplama sonrası: çuvallama ve fabrikaya sevk:

Kuruyan biberler çuvallara doldurulup, ardından fabrikalara götürülüyor. Fabrikalarda öğütme ve paketleme işlemlerinin ardından ürün pul biber haline geliyor ve pazara sunuluyor.

Kamber Yıldırım konuyla ilgili, "Burada şuan biberin parçalama işlemi oluyor. Biberler tarlada toplanarak burada güneşe bırakılıyor. Bu biberler burada işlenecek daha sonra pul biber olacak. Bu biberler 2 gün güneşte kalacak. Burada işçiler biberlerin üzerinde yürüyerek kurumasına yardımcı oluyor. İşlem bittikten sonra biberler çuvallanacak. Toplanan biberler fabrikalara götürülerek orada pul biber olacak" diye konuştu.

Yerel üretimin başladığı bu dönemde, geleneksel kurutma yöntemleri hem üreticilerin gelirleri hem de bölgenin mutfak kültüründeki önemini koruyor.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE BİBER HASADI BAŞLADI. TOPLANAN BİBERLER GÜNEŞE BIRAKILIP PUL BİBER...

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE BİBER HASADI BAŞLADI. TOPLANAN BİBERLER GÜNEŞE BIRAKILIP PUL BİBER YAPILIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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