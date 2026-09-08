Taşıt kredisinden bakım paketine kesintisiz dijital yolculuk: Garanti BBVA ve Servis Plan iş birliği

Garanti BBVA dijital krediyi satış sonrası hizmetle tamamlıyor:

Garanti BBVA, Servis Plan ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle dijital taşıt kredisi deneyimini satış sonrası hizmetlerle bütünleştiriyor. Anlaşmalı bayilerden ikinci el veya elektrikli araç satın alan ve kredisini bankanın dijital kanalları üzerinden kullanan müşteriler, 1 yıllık Servis Plan özel paketinden yararlanma hakkı kazanıyor. Bu uygulama, müşterilerin araç finansmanına şubeye gitmeden erişmesini sağlayarak araç sahibi olma sürecini daha akıcı hale getiriyor.

Servis Plan paketinin kapsamı ve yaklaşımı:

Servis Plan, 25 yılı aşkın otomotiv, operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi deneyimini bireysel araç sahiplerine taşıyor. Platform; bakım, onarım, yıkama, lastik, akü ve acil yol yardımı gibi temel hizmetleri tek muhatap ve tek uygulama üzerinden sunuyor. İş birliği kapsamında sunulan paket, kredi kullanımını takiben araç sahibi olunan dönemde müşterilerin satış sonrası ihtiyaçlarına kesintisiz erişim sağlamayı hedefliyor.

Bayiler ve müşteri deneyiminde beklenen etkiler:

Anlaşma, bayilerin müşterilerine finansman ve servis avantajlarını birlikte sunabilmesine imkân tanıyor. Bayiler, müşterilerin satın alma kararını kolaylaştırırken, araç sahipliği sürecinde ihtiyaç duyulabilecek hizmetlere erişimi de destekleyerek satış sonrası deneyimi güçlendiriyor. Böylece finansmanla başlayan süreç, servis ve destek adımlarını da kapsayan uçtan uca bir deneyime dönüşüyor.

Koray Öztopçu, Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü, iş birliğinin faydalarını şu sözlerle özetledi: "Dijitalleşmeyle birlikte müşteriler artık finansman ihtiyaçlarına bulundukları yerden hızlı ve kolay biçimde erişmek, araç satın alma sürecini de mümkün olduğunca kesintisiz yönetmek istiyor. Banka olarak dijital taşıt kredisi çözümlerimizle müşterilerimizin ikinci el veya elektrikli araç satın alırken ihtiyaç duydukları finansmana şubeye gitmeden erişmelerini sağlıyoruz. Servis Plan iş birliğiyle bu deneyimi satış sonrası hizmetlerle tamamlıyor; müşterilerimize araç sahibi olduktan sonra da değer sunuyoruz. Aynı zamanda bayilerin de müşterilerine daha kapsamlı bir deneyim sunmalarına katkıda bulunuyoruz. Tüketici finansmanı alanındaki dijital ürünlerimizi ve sektöre özel iş birliklerimizi müşterimizin sesine kulak vererek geliştirmeyi sürdüreceğiz."

İş birliği, bankanın dijital ürün portföyünü sektöre özel ortaklıklarla güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak sunuluyor. Müşteriler için hızlı kredi erişimi ve satış sonrası hizmetlerin birleşimi, ikinci el ve elektrikli araç pazarında tercih edilen bir yolculuk deneyimi hedefliyor.

GARANTİ BBVA TÜKETİCİ FİNANSMANI DİREKTÖRÜ KORAY ÖZTOPÇU