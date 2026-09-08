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Kozan'da Enizçakırı orman yangını: 40 ev tahliye edildi

Adana Valiliği, Kozan'ın Enizçakırı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale edildiğini, 40 evin tahliye edildiğini bildirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'da Enizçakırı orman yangını: 40 ev tahliye edildi

Kozan'da Enizçakırı orman yangını:

Adana Valiliği, Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınının devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, yangın nedeniyle 40 evin tahliye edildiği; hava ve karadan yoğun müdahale sürdüğü belirtildi.

Müdahale ve kullanılan kaynaklar:

Valiliğin bildirimine göre yangına 3 uçak ve 9 helikopter ile müdahale edilmekte. Bölgeye ayrıca 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeri sevk edildi. İlk müdahale araçları, iş makineleri ve itfaiye araçlarının da dahil olduğu toplam 112 araç ve 476 personel yangının söndürülmesi için görev yapıyor.

Açıklamada aktarılan kaynak listesi şu ifadeleri içeriyor: "İlimiz Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye ve 15 diğer araç olmak üzere toplam 112 araç ve 476 personel yangın bölgesinde yangına müdahale etmektedir."

Diğer bölgelerdeki yangınlar ve hasar durumu:

Valilik, Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Kontrol altına alınan bu yangınlarda toplam 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, tahliye edilen haneler ve yangın çevresindeki yerleşimler için güvenlik önlemlerinin sürdüğünü, yangının seyrine göre müdahalenin devam edeceğini belirtiyor.

ADANA&#039;NIN KOZAN İLÇESİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINIYLA ALAKALI ADANA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAYINLADI....

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINIYLA ALAKALI ADANA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAYINLADI. AÇIKLAMADA, 10 EVİN TAHLİYE EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ. YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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