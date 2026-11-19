Eğitim toplantısının amacı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda okul kantini işletmecilerine gıda güvenilirliğinin sağlanması, hijyen kurallarının etkin uygulanması ve işletmecilerin bilinçlendirilmesi hedeflendi. Toplantı ile kantin hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve çocukların sağlıklı beslenme hakkının korunması ön plana çıkarıldı.

eğitimin içeriği:

Toplantıda güvenilir gıda sunumu, hijyen uygulamaları, gıda ürünlerinin muhafaza şartları ve ilgili mevzuata uygun uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi verildi. İşletmecilere kişisel hijyen, yüzey ve ekipman temizliği, gıdaların uygun sıcaklıkta saklanması ve doğru etiketleme uygulamaları gibi pratik konular aktarıldı. Ayrıca kantin sorumlulukları ve çocukların sağlıklı gıdaya erişiminin önemi üzerinde duruldu.

denetim ve eğitim faaliyetleri:

Muğla genelinde yürütülen gıda güvenilirliği çalışmaları kapsamında 2026 yılı içerisinde faaliyet gösteren 647 okul kantini ve yemekhanesine yönelik toplam 728 resmi kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Yılın ilk altı ayında düzenlenen 187 eğitim faaliyetiyle 5 bin 183 öğrenciye gıda güvenilirliği ve gıda israfı konularında bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, kantin işletmecilerinin sorumluluklarına dikkat çekerek eğitim, kontrol ve denetim çalışmalarının çocuk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı ve bu tür uygulamaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

MUĞLA’DA OKUL KANTİNİ İŞLETMECİLERİNE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ EĞİTİMİ