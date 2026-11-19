Afrodisias müze konseri hakkında:

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Müzesi, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 15.00'te düzenlenecek VIII. Müze Konseri ile sanatseverleri bir araya getirecek. Etkinlik, Afrodisias Antik Kenti içinde yer alan Afrodisias Müzesi Sevgi Gönül Salonu'nda gerçekleştirilecek.

sanatçılar ve müzik kadrosu:

Konserde sahne alacak solistler arasında Çiğdem Tezişçi (soprano), Ebru Kaptan (mezzosoprano), Lorenzo Mok Arranz (tenor) ve Tamer Peker (bariton) yer alıyor. Sanatçılara piyanoda eşlik edecek isim ise Benan Dalkıran olarak bildirildi.

organizasyon ve katılım:

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenleniyor. Karacasu Kaymakamlığı yaptığı paylaşımda, tarihi atmosferde gerçekleşecek konserin tüm vatandaşlara açık olduğunu ve müzikseverlerin davetli olduğunu belirtti.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDEKİ AFRODİSİAS MÜZESİ, 20 KASIM’DA DÜZENLENECEK VIII. MÜZE KONSERİ KAPSAMINDA SANATSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRECEK.