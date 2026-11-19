Başkan Çetinkaya yerinde inceledi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Üniversite Mahallesi'nde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme kapsamında Sevgi Pınarı Camii çevresinde yürütülen uygulamalar ve mahallede hayata geçirilen hizmetler değerlendirildi.

Saha ziyaretinde öne çıkan noktalar:

Başkan Çetinkaya, bölgede daha önce bulunan barakaların kaldırıldığını ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Çalışmaların bir bölümünün peyzaj ve altyapı düzenlemelerine yönelik olduğu, ancak yağışlı hava koşulları nedeniyle asfalt seriminin henüz gerçekleştirilemediği ifade edildi. Hava şartlarının uygun hâle gelmesi ve mevcut düzenlemelerin tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

Cami çevresi ve kamusal kullanım düzenlemeleri:

Sevgi Pınarı Camii çevresinde düzensiz otopark kullanımı ve alan işgallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar atılacağı bildirildi. Bölgenin vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri, günlük yaşamda vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürülmesi hedefleniyor. Çetinkaya, cami çevresindeki boş alanların değerlendirilmesine yönelik olarak vatandaşların kullanımına sunulabilecek yeni oturma ve dinlenme alanları oluşturulmasını önerdi.

Peyzaj düzenlemeleriyle birlikte bölgenin aydınlatma ihtiyacının da karşılanması gerektiğini vurgulayan Başkan, özellikle çevredeki konutlarda yaşayanların yararlanabileceği yeşil alanların oluşturulması yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

Mahalle yatırımları ve sağlık hizmetleri:

İnceleme sırasında Mahalle Muhtarı Satılmış Arık ile de görüşen Çetinkaya, Üniversite Mahallesi'nde tema park, Emniyet Parkı ve kavşak düzenlemesi gibi çalışmaların hayata geçirildiğini hatırlattı. Ziyarette ayrıca gasilhane ve cami restorasyonu çalışmalarına değinildi.

Mahallede sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla sağlık ocağı için yer tahsisinin gerçekleştirildiği ve tahsis edilen alanla mahallede yeni bir sağlık tesisinin kurulmasına imkân sağlandığı belirtildi.

Çetinkaya, Üniversite Mahallesi'nin Karabük için önemli bir yerleşim alanı olduğunu vurgulayarak, sürdürülen hizmetlerin bölge sakinlerinin yaşam kalitesine katkı sunduğunu söyledi ve çalışmaların yakın takibinin süreceğini ifade etti.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, ÜNİVERSİTE MAHALLESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, SEVGİ PINARI CAMİİ ÇEVRESİNDEKİ DÜZENLEMELER VE MAHALLEDE HAYATA GEÇİRİLEN HİZMETLER HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.