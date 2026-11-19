Proje genel görünümü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıtepe Mahallesi'nde inşa edilen spor kompleksi, toplam 4 bin 672 metrekare inşaat alanına sahip olarak planlandı. Tesis, farklı yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.

Çalışma oranları ve teslim süreci:

Projede kapalı halı saha, spor destek binası ve Amatör Spor Evi'ndeki çalışmalar yüzde 90 seviyesine ulaştı. Antrenman sahasında da yüzde 90 ilerleme kaydedildi. Basketbol sahasındaki çalışmaların tamamlanma oranı yüzde 70 olarak bildirildi; açık peyzaj düzenlemelerinde ise ilerleme yüzde 25 düzeyinde.

Tesisin sundukları:

Komplekste kapalı halı saha, basketbol sahası, antrenman sahası ve Amatör Spor Evi yer alacak. Ayrıca farklı yaş gruplarına uygun fitness alanları ve açık peyzaj düzenlemeleri bulunacak; tesisin bölgedeki spor hareketliliğini artırması hedefleniyor.

Proje, toplam 7 bin 866,25 metrekarelik parsel üzerinde konumlanıyor ve bölgedeki amatör spor faaliyetlerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

KÖRFEZ'İN ÇAMLITEPE MAHALLESİ'NDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN 4 BİN 672 METREKARELİK SPOR KOMPLEKSİNDE KAPALI HALI SAHA, SPOR DESTEK BİNASI VE AMATÖR SPOR EVİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR YÜZDE 90 SEVİYESİNE ULAŞTI.