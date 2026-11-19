Atıl konteyner eğitim ve oyun alanına dönüştü

İzmir Bornova Mediha Mahmutbey Ortaokulu'nun bahçesindeki uzun süredir kullanılmayan konteyner, hayırseverler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin iş birliğiyle yenilenerek sarı bir zeka oyunları otobüsüne dönüştürüldü. Üzerinde '35 MMO 2026' plakası bulunan yapı, okul yaşamına yeni bir sosyalleşme noktası ekledi.

İç düzenleme ve eğitim hedefleri:

Otobüsün içi oyun masaları, tabureler ve farklı yaş gruplarına uygun çeşitli kutu oyunlarıyla donatıldı. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ön plana çıkarılan “Maarifin Kalbinde Oyun” temasıyla uyumlu şekilde, öğrencilerin problem çözme, stratejik düşünme ve yenilikçilik becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Grup oyunları aracılığıyla ise iş birliği ve paylaşma gibi sosyal becerilerin güçlenmesi amaçlanıyor.

Sosyal fayda ve çevresel dokunuşlar:

Projenin bir diğer önceliği ise akran zorbalığı ve dijital bağımlılık konularına dikkat çekmek oldu. Öğrencilerin ekran karşısında geçirdikleri zamanı azaltıp yüz yüze iletişimi teşvik edecek alternatif bir ortam sunuldu. Konteynerin çevresinde geri dönüştürülmüş lastikler ve ahşap paletlerle oluşturulan oturma alanı, hem çevresel bilinç hem de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Okul topluluğunun ortak emeğiyle hayata geçirilen proje, hem eğitici hem de sosyal bir merkez olarak öğrencilerin günlük yaşamına dahil olacak şekilde planlandı.

İZMİR'DE BİR ORTAOKULUN BAHÇESİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN KONTEYNER, HAYIRSEVERLER, ÖĞRETMENLER, VELİLER VE ÖĞRENCİLERİN DAYANIŞMASIYLA YENİLENEREK ZEKA OYUNLARI OTOBÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.