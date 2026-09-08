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Cumhurbaşkanlığı külliyesinde beş büyükelçiden eş zamanlı güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul ederek güven mektuplarını aldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Caner Şahin

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde beş büyükelçiden eş zamanlı güven mektubu

Erdoğan beş büyükelçiyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende beş ülkenin yeni büyükelçilerini kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına güven mektuplarını sundu.

Kabulde yer alan büyükelçiler:

Törene katılan büyükelçiler arasında Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu yer aldı. Her biri ayrı ayrı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti.

Tören sonrası görüşmeler ve anı fotoğrafı:

Kabul sırasında büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları da bulundu. Sunumların ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi; daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri ayrı ayrı kabul ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 büyükelçiden güven mektubu

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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