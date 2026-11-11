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Ardeşen'den uzak vadilere: Elbruz ve karlı zirveler gün yüzüne çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesinden, kuş uçuşu yaklaşık 380 km uzaklıktaki Rusya'daki 5.642 m'lik Elbruz ve karlı zirveler kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardeşen'den uzak vadilere: Elbruz ve karlı zirveler gün yüzüne çıktı

görüntülerin kaynağı ve mesafe:

Rize'nin Ardeşen ilçesinden yapılan çekimlerde, Karadeniz'in karşı kıyısındaki Kafkas Dağları ve özellikle Elbruz Dağı net şekilde görüldü. Görüntülerde, kuş uçuşu yaklaşık 380 km uzaklıktaki bölgenin silueti ve karla kaplı zirveler kayda geçti.

Elbruz'un yüksekliği metrik olarak haber kaynaklarında 5.642 metre olarak verildi ve havanın açık olması sayesinde dağ silsilesi detaylarıyla izlendi.

hava koşulları ve görünürlük:

Çekimlerin gerçekleştiği sırada bölgeye hakim olan açık ve güneşli hava ile görüş mesafesi yükseldi. Bu atmosferik şartlar, deniz ötesindeki Kafkas Dağları'nın ayrıntılarının kıyıdan gözlemlenmesine imkân sağladı.

görüntülerin gözlemlenebilirliği ve önemi:

Kaydedilen görüntüler, coğrafi uzaklığa rağmen kıyıdan uçsuz bucaksız dağ hatlarının izlenebildiğini gösteriyor. Bu tür gözlemler hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar için nadir bir imkan sunarken, bölgenin doğal görünümünün kayıt altına alınmasına katkı sağladı.

Rize&#039;nin Ardeşen ilçesinden Batum ve karla kaplı zirveler görüntülendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinden Batum ve karla kaplı zirveler görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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