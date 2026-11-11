Elazığ'da 20 bin fidanla gelecek için ağaçlandırma seferberliği

11 Kasım etkinliği ve uygulama yeri

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sugözü Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe il protokolü, vatandaşlar, polis, jandarma ve öğrenciler katıldı. Organizasyon, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla yürütüldü ve kent genelinde 11 farklı noktada toplam 20 bin fidan toprakla buluşturulması planlandı.

etkinliğin kapsamı ve amaçları:

Etkinlik, daha yeşil bir çevre oluşturmayı ve gelecek kuşaklara yaşanabilir alanlar bırakmayı hedefliyor. Özellikle orman yangınları sonucu zarar gören sahaların yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amaçlanırken, kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmaların kapsamı 11 ayrı noktada yürütülen dikimleri içeriyor.

yetkililerin açıklamaları ve rakamlar:

Vali Numan Hatipoğlu, ilde son 23 yılda 23 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğunu hatırlatarak, "Önümüzdeki yıllarda da aynı rakamlara ve hedeflere ulaşma doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılık içerisindeyiz. Bölgemizi cennet yapmak için geleceğe değerli çocuklara daha güzel bir ülke bırakmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise ormanların ve doğal yaşam ekosisteminin korunmasının önemine vurgu yaparak, "En önemli kaynaklarımızdan olan ormanlarımızın ve doğal yaşam ekosisteminin korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlıklarına katkı sağlamaktır. Özellikle orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım günü milli ağaçlandırma günü olarak kutlanmaktadır. Bu yılda 'Geleceğe nefes dünyaya barış' temasıyla ülke genelinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz etkinlikte, 20 bin adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Kent genelinde 11 farklı noktada etkinlik gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 20 bin fidan toprakla buluştu