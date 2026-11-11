Çanakkale'de Lapseki ilçesinde kaçak makaron operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 elektrikli makaron doldurma makinesi, 11.027 içi tütün doldurulmuş makaron ve 24.000 boş makaron ele geçirildi.

operasyon detayları:

Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu tespit edilen çalışma alanında arama yapılarak, kaçakçılığa elverişli ekipman ve ürünlere el konuldu. Olayın yaşandığı bölge Lapseki olarak bildirildi ve operasyon Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda ön plana çıkan malzemeler arasında özellikle 4 elektrikli makaron doldurma makinesi ile birlikte toplam 11.027 dolu makaron ve 24.000 boş makaron yer aldı. Bulunan tüm malzemelere el konulduğu kaydedildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 4 ELEKTRİKLİ MAKARON DOLDURMA MAKİNESİ, 11 BİN 27 İÇİ TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON, 24 BİN ADET BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.