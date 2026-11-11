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Ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı: başvuru sahipleri vgm.gov.tr'den öğrenebilir

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim burs sonuçlarını açıkladı; başvurular 6-20 Ekim'de alınmış, sonuçlar vgm.gov.tr'de yayımlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı: başvuru sahipleri vgm.gov.tr'den öğrenebilir

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçlarını açıkladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Başvuruların 6-20 Ekim tarihlerinde alındığı belirtildi ve sonuçların erişime açıldığı bildirildi.

sonuçlara erişim ve başvuru dönemi:

Genel duyuruda, burs sonuçlarına resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği vurgulandı. Sonuçlar http://vgm.gov.tr adresinden yayımlandı. Başvuru sahiplerinin ilan edilen tarihler ve sonuç bilgilerini resmi siteden takip etmeleri istendi.

resmi duyurular ve dolandırıcılık uyarısı:

Açıklamada ayrıca önemli bir uyarı yapıldı: Genel Müdürlüğümüz tarafından başvuru sahipleriyle WhatsApp üzerinden iletişime geçilmemekte; herhangi bir belge, hesap açılması veya para gönderilmesi talep edilmemektedir. Vatandaşların eğitim yardımlarına ilişkin tüm duyuruları yalnızca resmi internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerektiği bildirildi.

Genel Müdürlük, sonuçların hayırlı olmasını temenni ederek tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN 6-20 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ALINAN...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN 6-20 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ALINAN ORTAÖĞRENİM EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI DUYURDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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