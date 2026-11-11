Çarşamba'da kirazlık çay yeşerdi: 200 fidan toprağa verildi

etkinlik ve amaç:

Çarşamba ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen çalışmada, Kirazlık Çay Mahallesi'ndeki yeşil alana 200 fidan dikildi. Etkinlik, Sevdamız Yeşil Vatan sloganıyla gerçekleştirildi ve amaç daha yeşil bir çevre oluşturarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak olarak açıklandı.

katılımcılar ve uygulama:

Fidan dikimine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, mülki ve idari kurum amirleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler belirlenen alana fidanları dikerek can suyu verdi ve fidanların bakımına yönelik kısa bilgilendirme yapıldı.

Yerel düzeyde yürütülen bu tür ağaçlandırma etkinlikleri, hem kentsel yeşil dokunun güçlenmesine hem de toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor. Çarşamba'daki çalışma, bölgedeki yeşil alanların devamlılığı için atılan somut adımlardan biri olarak kayda geçti.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, ’11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 200 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.