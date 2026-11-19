Ardı Mahallesi'nde istifli taş tahkimatı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'un Horasan ilçesi Ardı Mahallesi'nde yürüttükleri istifli taş tahkimatı imalatlarını tamamlayarak çalışmayı hizmete aldı. Yapılan müdahale, bölgedeki suyun kontrol altına alınmasına ve olası taşkın hasarlarının azaltılmasına yönelik planlı bir adım olarak açıklandı.

çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen istifli taş tahkimatı, kıyı ve dere yataklarında taşınma direncini artırmaya yönelik inşai müdahaleleri içeriyor. Uygulama, bölgede taşkın anında suyun yolunun yönlendirilmesi ve taşınan malzemenin yerleşim alanlarına zarar vermesinin önlenmesi amacıyla tasarlandı. Çalışmalar tamamlanarak tesisler yerinde kontrol edildi ve hizmete alındı.

beklenen etkiler:

Uygulamanın sonucunda taşkın riskinin azaltılması ve yerleşim alanlarının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. DSİ yetkilileri, istifli taş tahkimatı gibi altyapı ve koruma projelerinin sel ve taşkın zararlarının önlenmesinde etkin rol oynadığını vurguladı.

Kurumun yaptığı paylaşımda ise hedeflerine ilişkin şu ifadeye yer verildi: "DSİ olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya, yerleşim yerlerimizi taşkın risklerine karşı güvence altına almaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." Bu açıklama, aynı tür çalışmaların bölge genelinde sürdürüleceğine işaret ediyor.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, altyapı ve koruma faaliyetlerini sürdürerek riskli noktaların tespitini ve müdahalesini önceliklendireceğini bildirdi. Yerel düzeyde yapılan bu tür işleri takip eden yetkililer, mahalle sakinlerine ek güvenlik sağlandığını belirtti.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNE BAĞLI ARDI MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN İSTİFLİ TAŞ TAHKİMATI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.