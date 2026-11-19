yavru tilki restoran önünde yemek buluyor

Sivas merkezde, yiyecek arayışına çıkan bir yavru tilki şehir içine kadar inerek Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir restoranın önüne geldi. İşletme sahibi tarafından dışarıya bırakılan et ve ekmekleri yiyen tilkinin bu davranışı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

restorana gelişinin rutini:

Yavru tilki restorana girip çıkmıyor; genellikle dışarda bekleyip işletme sahiplerinin önüne koyduğu köfte, döner gibi yiyecekleri tüketiyor. İşletme sahibine göre tilki biraz oynadıktan sonra yemediği parçaları gömüyor ve tekrar uzaklaşıyor. Görüntülenen sevimli anlar, hayvanın restoranla kurduğu düzenli ilişkiyi gözler önüne serdi.

işletme sahibinin gözlemleri:

Hasan Yıldız adlı işletme sahibi, yavru tilkinin daha önce anne ve babasının da benzer şekilde restorana geldiğini, ancak son dönemlerde sadece yavrunun sıkça uğradığını söyledi. Yıldız, "Acıktıkça geliyor, biz de dışarı çıkarak önüne yemeğini bırakıyoruz" diyerek tilkiyle aralarında oluşan ilişkinin samimiyetini anlattı. Ayrıca tilkinin bir yaban hayvanı olduğunu belirterek doğrudan temasta bulunmadıklarını vurguladı.

İşletme sahibi, üç-dört yıldır devam eden bu düzenin yerel bir hikâyeye dönüştüğünü, tilkinin her gün belirli saatlerde gelerek onları ziyaret ettiğini ve kendileri için de güzel bir arkadaşlık oluştuğunu ifade etti. Görüntüler, yavru tilkinin şehirdeki yaşam savaşı içinde insanlarla kurduğu temsili ilişkiye dair dokunaklı bir kare sundu.

SİVAS'TA DOĞADA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN BİR TİLKİ, ŞEHİR MERKEZİNE KADAR İNDİ. MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI ÜZERİNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORANIN ÖNÜNE GİDEN TİLKİ, İŞLETME SAHİBİNİN VERDİĞİ ETLERİ YEDİ.