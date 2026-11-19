Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım altyapısını güçlendirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent merkezlerinden kırsal mahallelere kadar ulaşımı iyileştirmek, yolların standardını yükseltmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla üç yılda kapsamlı yol çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye tarafından 2024-2026 döneminde yapılan sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarıyla birlikte toplam 758,15 kilometre yatırım tamamlandı.

Üç yılda sathi kaplama:

Fen İşleri Dairesi ekipleri, il genelinde ihtiyaç ve yol durumuna göre belirlenen güzergâhlarda sathi kaplama uygulamalarını yıl yıl artırdı. 2024 yılında 188,75 kilometre, 2025 yılında 246,40 kilometre ve 2026 yılında 289 kilometre sathi kaplama yapıldı. Bu sayede üç yıllık dönemde toplam 724,15 kilometre sathi kaplama tamamlanmış oldu; yıllık artış ise belediyenin yol bakım programındaki ivmeyi ortaya koyuyor.

Yol genişletme çalışmaları ve sonuçları:

Mevcut yolların fiziki şartlarını iyileştirmek ve trafik akışını güvenli hale getirmek amacıyla 2024’ten bu yana gerekli kamulaştırma, izin ve tahsis süreçleri tamamlanan güzergâhlarda yol genişletme çalışmaları yapıldı. Bodrum’da 7,5 kilometre, Yatağan’da 15 kilometre, Ortaca ve Menteşe’de jeweils 1,5 kilometre ve Milas’ta 8,5 kilometre olmak üzere toplam 34 kilometre yol genişletildi. Bu müdahaleler, özellikle yoğun kullanılan bölümlerde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Programın sürdürülebilirliği ve belediye yaklaşımı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında da yol programını sürdürecek; gerekli izin, kamulaştırma ve tahsis süreçleri tamamlanan güzergâhlarda yol genişletme, ihtiyaç duyulan bölgelerde ise sathi kaplama uygulamaları devam edecek. Belediye çalışmaları, kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki ulaşım standartlarını yükseltmeye odaklanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol yatırımlarını yalnızca asfalt miktarı ile değerlendirmediklerini, tamamlanan her kilometrenin bir mahallenin ilçe merkezine, üreticinin tarlasına, çocukların okuluna ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha güvenli ulaşabilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Başkan Aras, üç yılda sağlanan toplam uzunluğun Muğla’dan İstanbul’a uzanan mesafeye yaklaşmasının sahadaki çalışmanın ölçeğini gösterdiğini belirtti.

MUĞLA’DA 3 YILDA 758 KİLOMETRELİK YOL YATIRIMI