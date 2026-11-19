Pütürge'den Gazze'ye uçurtmalarla barış mesajı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Pütürge Gençlik Merkezi öğrencileri ve çalışanları, Gazze'deki çocuklara sevgi, barış ve dayanışma göndermek amacıyla rengârenk uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, Pütürge İlçe Stadyumu'nda düzenlendi.

etkinlikte kimler yer aldı:

Programa Kaymakam Oğuzhan Öztürk de katıldı; Öztürk, çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak etkinliğe eşlik etti. Yerel gençlik merkezi öğrencileri ve çalışanlarının bir araya geldiği etkinlik, toplumun küçük bir kesiminden başlayarak dayanışma mesajı verme niyetini yansıttı.

mesaj ve değerlendirme:

Etkinlikle Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi ve Pütürge'den Gazze'ye umut, sevgi ve barış mesajı gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürü Hikmet Bucak etkinlikte şu ifadeyi kullandı: "İnanıyoruz ki gökyüzüne bırakılan her uçurtma, bir gün oradaki çocukların yüzünde bir tebessüm olacaktır"

Bu tür sembolik etkinlikler doğrudan yardım sağlamasa da farkındalık oluşturma ve moral verme açısından önem taşıyor; Pütürge'deki organizasyon, yerel düzeyde dayanışma duygusunu canlı tutma amacını taşıdı.

PÜTÜRGE’DEN GAZZE’YE UÇURTMALARLA BARIŞ MESAJI