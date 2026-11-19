Karşıyaka’da sakatlıklarda çelişkili haberler

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da iki önemli oyuncunun durumu netleşiyor. Geçtiğimiz hafta Bucaspor 1928 maçında forma giyemeyen Veysel Karani Ünal için teknik heyetten sevindirici haber gelirken, diğer tarafta İzmir derbisinde sakatlanan Tugay Adamcıl için tedavi süreci devam ediyor.

Veysel için geri dönüş sinyali:

Teknik Direktör Zafer Uysal'ın görev vermesi halinde Veysel Karani Ünal'ın 22 Kasım Pazar günü oynanacak Alanya 1221 maçında sahaya 11’de çıkabileceği ifade edildi. Veysel, Bucaspor 1928 maçında kadroda yer alamamıştı; Alanya sınavı ise oyuncunun yeniden takıma katkı vermesi açısından kritik bir fırsat olacak.

Tugay’ın sakatlığı ve takım planı:

Bucaspor 1928 karşılaşmasında 37. dakikada adalesinden sakatlanan Tugay Adamcıl'ın ise yaklaşık iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Tugay’ın yokluğunda teknik ekip, sol kanatta alternatif olarak Emircan Aytekin veya Veysel’i değerlendirmenin planlarını yapıyor.

Karşıyaka’da saha dizilimi ve kanat tercihleri, Zafer Uysal'ın Alanya 1221 maçı kadrosunu açıklamasıyla netleşecek. Hem Veysel’in geri dönüşü hem de Tugay’ın dönüş takvimi, takımın önümüzdeki maçlardaki performansını doğrudan etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

VEYSEL KARANİ ÜNAL