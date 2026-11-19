Şehir merkezinde restoran önünde alışkanlık:

Sivas'ta doğada yiyecek bulmakta zorlanan bir yavru tilki, şehir merkezine kadar inerek Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir restoranın önünü mesken tuttu. İşletme sahibinin verdiği etleri yiyen tilkinin, restoranı ziyaret etme alışkanlığı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tilkinin insanlardan korkmadan gelip dışarıda beklediği ve ardından yemeklerini aldığı görülüyor.

İşletme sahibinin anlatımı:

Restoran işletmecisi Hasan Yıldız, yavru tilkinin zaman zaman aç kaldığı için kendilerine geldiğini belirtti. Yıldız, tilkiye genellikle köfte ve döner verdiğini, hayvanın restoranın içine girmediğini ve dışarıda beklediğini söyledi. Yıldız, tilkinin belirli aralıklarla geldiğini ifade ederek, bu ilişkinin yıllara dayandığını aktardı: 'Güzel bir dostluğumuz oldu.' Ayrıca, daha önce bu yavrunun anne ve babasının da aynı restorana gelip yemek aldığını, yaklaşık 3-4 senedir benzer ziyaretlerin sürdüğünü anlattı.

Gözlemler ve davranış:

İşletme sahibi, tilkinin bazen yemediği parçaları gömerek sakladığını ve daha sonra bölgeden ayrıldığını belirtti. Yıldız, yaban hayvanı olması nedeniyle doğrudan temastan kaçındıklarını, ancak her gün belirli saatlerde gelmesi nedeniyle beslemeyi sürdürdüklerini söyledi. Tilkinin sevimli ve uysal görüntüleri, hem işletme çalışanları hem de bölge sakinleri için ilgi çekici bir gözlem haline geldi; Yıldız, 'İnşallah gelmeye de devam eder' diyerek ziyaretlerin sürmesini umduğunu belirtti.

Önce anne ve baba, şimdi de yavru tilki restoranı mesken tuttu