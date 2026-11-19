Olayın özeti:

Rize'de Pazar ilçesinden kent merkezine giden 7 kişilik motosiklet grubunun yolculuğu sırasında bir tır sürücüsünün manevrası güvenlik riski oluşturdu. Olay, grubun Rize girişine yaklaştığı sırada yaşandı ve tüm ayrıntılarıyla saniye saniye kameraya yansıdı.

Gelişmeler:

Görüntülere göre tır sürücüsünün şerit değiştirmek istemesi üzerine arkadan gelen motosiklet sürücüsü selektör yaparak ikazda bulundu. Sürücü, tırın şeridine girmeye devam ettiğini belirterek fren yaparak kazadan kurtulduğunu söyledi. Bunun üzerine korna ile uyarılan tır sürücüsü, aracını aniden motosikletlilerin yönüne kırdı.

Motosiklet sürücüsü olay anında yaklaşık 95 kilometre hızla ilerlediklerini bildirirken, yaşanan tehlikenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik polisleri olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüler ve tarafların ifadeleri, soruşturmanın ana unsurlarını oluşturacak. Olay; trafik kurallarına uyum, şerit değişimleri ve ikaz yöntemlerinin yol güvenliğindeki rolünü yeniden gündeme taşıdı.

Yaşananlar, özellikle grup halinde seyreden motosiklet kullanıcıları ile ağır vasıta sürücüleri arasındaki iletişim ve dikkat gerekliliğini gösteriyor; olayla ilgili resmi sonuçlar polis incelemesinin ardından netleşecek.

Rize'de tır sürücüsü "Korna ile kendisini uyardılar" diye motosikletlilerin üzerine aracını kırdı