Hamam Koyu'nda yıkım kararı

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi'ndeki Hamam Koyu sınırları içinde kalan birinci derece arkeolojik sit alanı ile tarihi hamamın koruma bölgesinde yapılan izinsiz yapılaşma için müdahale kararı aldı.

Kurulun 27 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararla, bölgede bulunan izinsiz iskele, duvar, tekne, ahşap yapı, çit ve kulübeler için ilgili taraflara üç ay süre tanındı.

kararın kapsamı ve yürütme:

Karar uyarınca yıkım ve taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi görevi Dalaman Belediyesi'ne verilirken, işlemler Fethiye Müze Müdürlüğü ve ilgili birimlerin denetiminde yapılacak. Kararın tebliği Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ve Fethiye Müze Müdürlüğü'ne iletildi.

Kurul kararında, belirlenen üç aylık süre içinde gerekli işlemler tamamlanmazsa ilgili belediye hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılması için gerekli mercilere bildirimde bulunulacağına dikkat çekildi. Ayrıca, Hamam Koyu'ndaki izinsiz uygulamaları gerçekleştiren kişiler hakkında Fethiye Müze Müdürlüğü tarafından 2025 yılında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Geçen yıl bölgenin büyük bölümünde iskelenin yıkıldığı, fakat yerine yeniden iskele yapılması üzerine Kurul'un yeniden yıkım ve taşıma kararı aldığı belirtildi. Yıkım işlemlerinin yapılırken bölgedeki tarihi kalıntıların korunmasına özen gösterileceği duyuruldu.

bölgenin önemi ve korunma gerekliliği:

Kleopatra Hamamı veya Batık Hamam olarak da anılan Hamam Koyu, Göcek Körfezi'nin en çok ziyaret edilen koyları arasında yer alıyor. Bölge; turkuaz denizi, çam ormanları ve su altındaki tarihi yapı kalıntılarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Yerel makamlar, bölgenin doğal ve tarihi dokusunun korunmasının öncelikli olduğu vurgusunu yaparken, kararın ardından yapılacak çalışmaların koruma gözetiminde yürütüleceğini bildirdi. Hamam Koyu her yıl binlerce tur teknesi, özel tekne ve yat tarafından ziyaret ediliyor; bu nedenle hem çevresel hem de kültürel değerlerin korunmasına ilişkin uygulamalar ön plana çıkarıldı.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİ KAPIKARGIN MAHALLESİ’NDEKİ HAMAM KOYU’NDA, BİRİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI VE TARİHİ HAMAMIN KORUMA BÖLGESİNDE BULUNAN İZİNSİZ YAPILARIN YIKIMI VE KALDIRILMASI İÇİN 3 AY SÜRE TANINDI.