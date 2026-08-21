Arhavi'de babasından öğrendiği mesleği yaşatan zanaatkar bir günde sepet örüyor

Festivalde sergilenen el emeği ürünler:

Arhavi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaflık yapan Hayrettin Başköse, 52. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında babasından öğrendiği sepet ve sandalye yapımını ziyaretçilerle buluşturdu.

Boş zamanlarında hobi olarak başladığı zanaatı zaman içinde ticarete dönüştüren Başköse, festival için yaklaşık iki yıldır hazırlık yaptı ve standında 150 ile 200 arasında el emeği ürün sergiledi. Hasır sepetler ve sandalyelerin yanı sıra farklı boyutlardaki üretimler ilgi çekti; özellikle geçmişte meyve toplamak için kullanılan sepetlerin minyatürleri dikkat topladı.

Üretim süreci ve kullanılan malzemeler:

Sepet üretiminde fındık çubuğu ve sarmaşık kullanılıyor. Üretim süreci sonbahar aylarında başlıyor. Yaklaşık 2-3 yaşındaki ve 1,5-2 santimetre kalınlığındaki fındık çubukları kesildikten sonra kazanda yaklaşık 2 saat pişiriliyor.

Pişirilen çubukların kabukları soyulup ortadan ikiye ayrılıyor; bu parçalar tek tek yontularak örmeye hazır hale getiriliyor. Sepetin üst kenarının yapımında sarmaşık kullanılıyor. Tüm bu zahmetli işlemleri tek başına gerçekleştiren Başköse, bir sepetin tamamlanmasının yaklaşık bir gün sürdüğünü aktarıyor.

Başköse, festivalde sergilediği ürünlerle hem el emeğini ziyaretçilerle buluşturuyor hem de unutulmaya yüz tutan geleneksel sepetçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Stand, ziyaretçilere üretim sürecini görme ve el sanatlarıyla doğrudan temas etme olanağı sundu.

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