Sertifika töreni ve katılımcı profili:

Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) bünyesinde düzenlenen arıcılık ve ana arı yetiştiriciliği kursunun sertifika töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırma süreci yürütülen programda, Uludağ Arıcılık Derneği üyelerinin başvurusuyla başlayan eğitimde toplam 80 saatlik bir program uygulandı.

Eğitimde 30 saat teorik ve 50 saat uygulamalı dersler yer aldı. Programa katılan 32 kişiden 29’u sertifika almaya hak kazanırken, kursiyerlerin büyük çoğunluğunun ana arı üretimi ve larva transferi konusunda deneyimli arıcılardan oluşması eğitim başarısına olumlu yansıdı.

Eğitimin içeriği ve uygulamanın önemi:

Program, uygulamalı çalışmaları merkeze alarak katılımcılara saha tecrübesi kazandırmayı hedefledi. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, törende yaptığı konuşmada mesleki yeterliliğin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Uygulamasız eğitimin gerçek hayatta bir karşılığı yok" vurgusunu yaptı. Arı, arıcılığın sağladığı teknik becerinin yanı sıra katılımcılara doğayla bağ kurma ve zihinsel dinlenme olanağı sunduğunu da ifade etti.

Üniversitenin rolü ve araştırma odaklı yaklaşım:

AGAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak ise BUÜ’de yürütülen uygulamalı arıcılık çalışmalarının Türkiye’de örnek teşkil ettiğini söyledi. Çakmak, üniversitenin ana arı üretimindeki çalışmalarını, Bursa’nın arı sütü üretiminden kaynaklanan potansiyeliyle ilişkilendirerek yerli arı ırklarının geliştirilmesi için bilimsel araştırmaların ve uzun soluklu ıslah çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Merkezin çok disiplinli yaklaşımı ve sektörün beklentileri:

AGAM’ın ilk müdürü emekli Prof. Dr. Ercan Dülgeroğlu, merkezin kuruluşunda çok disiplinli bir anlayışın benimsendiğini belirtti ve arıcılığın yalnızca üretim faaliyeti olmayıp, dini ve ilmi perspektiflerle insanlığa dersler sunduğuna değindi. Dülgeroğlu, merkezin bu köklü geleneğin parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uludağ Arıcılık Dernek Başkanı Hasan Şen de sektörde mesleki standartların ve belgelendirmenin giderek önem kazandığını belirterek, yerli arı üretimini desteklemek amacıyla BUÜ ile iş birliği içinde bu eğitim programının hayata geçirildiğini anlattı. Şen, kursun farklı bölge ve üretici grupları tarafından da ilgi gördüğünü ve benzer eğitim taleplerinin ulaştığını söyledi.

Tören, kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Programın uygulamalı niteliği ve katılımcıların tecrübesi, yerel arıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AGAM) BÜNYESİNDE TAMAMLANAN ARICILIK VE ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU İÇİN SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ.