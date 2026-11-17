Düzce adliyesinde sağlık farkındalığı eğitimi
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Düzce Adliyesi’nde düzenlenen programın amacı, toplum sağlığını korumak, sağlık bilincini artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmekti.
Eğitimi veren birim ve uzman:
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görev yapan Uzm. Dr. Süveybe Peker Kılıç katılımcılara sağlık koruma yöntemleri ve bilinç yükseltici uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Program hedefleri:
Etkinlik kapsamında özellikle erken teşhis vurgulanarak adliye personelinde sağlık konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik mesajlar paylaşıldı.
DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZCE ADLİYESİ’NDE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK, SAĞLIK BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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