DPÜ'de 35. yıl hazırlıkları hız kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin kuruluşunun 35. yılı kapsamında yıl boyunca düzenlenecek etkinlik ve projeler için kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, üniversite yönetimi ile akademik ve idari birim temsilcileri katıldı; amaç, yıl boyunca yürütülecek faaliyetlerin çerçevesini ve önceliklerini netleştirmekti.

toplantının içeriği:

Rektörlük Kırmızı Salon’da düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başkanlık etti. Toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Levent Mercin de hazır bulundu. Gündem, 35. kuruluş yılına ilişkin planlanan etkinliklerin sunumu ve birimlerin önerilerinin paylaşılması üzerine şekillendi.

Sunumlarla başlayan oturumda Rektör Kızıltoprak, Prof. Dr. Özgür ve Prof. Dr. Mercin, 35. yıl etkinliklerine dair değerlendirmelerini ve üniversitenin hedeflerini aktardı. Birim sorumluları, yıl içinde hayata geçirilmesi önerilen proje ve etkinlikleri anlatarak görüşlerini paylaştı; öneriler arasında akademik programlar, kültürel faaliyetler ve toplumsal iş birlikleri yer aldı.

yol haritası ve gelecek adımlar:

Görüş alışverişiyle sürdürülen toplantıda, 35. yıl boyunca yürütülecek çalışmalar için bir yol haritası oluşturulması ve yeni proje önerilerinin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşıldı. Katılımcıların önerileri doğrultusunda zaman çizelgeleri, sorumluluk dağılımı ve etkinlik türleri netleştirilecek; uygulama aşamasına geçilmeden önce son düzenlemeler yapılacak.

Üniversite yönetimi, toplantı sonucunda belirlenen çerçeveyi ilgili birimlerle paylaşarak hazırlıkların yıl boyunca koordineli biçimde sürdürülmesini sağlayacak. Planlanan etkinlik ve projelerin uygulamaya geçirilmesiyle DPÜ'nün 35. kuruluş yılı hem kurum içi hem de toplumla paylaşılan bir iletişim ve etkinlik dönemi olarak geçirilmesi hedefleniyor.

DPÜ’NÜN 35. KURULUŞ YILI ETKİNLİKLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI