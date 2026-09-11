Arıcak’ta kayalıkların sessiz bekçileri: korunan dağ keçileri

Arıcak’ta yaban hayatı görüntüleri:

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, koruma altında bulunan dağ keçileri doğa fotoğrafçısı Rıdvan Güler tarafından görüntülendi. Fotoğraflar, türün doğal yaşam alanındaki hareketlerini belgeliyor.

kayalık arazide gözlemler:

Kayalık ve sarp arazide ilerleyen keçilerin fotoğrafları, bölgedeki zengin yaban hayatını bir kez daha ortaya koydu. Görüntülerde hayvanların araziyle bütünleşmesi ve davranışları öne çıktı.

koruma ve farkındalık:

Koruma altında olan bu türlerin doğal ortamlarında fotoğraflanması, hem bilimsel kayda katkı sağlıyor hem de kamuoyunda farkındalık yaratıyor. Rıdvan Güler'in çalışmaları, Arıcak bölgesindeki yaban hayatının önemine dikkat çekiyor.

ARICAK’TA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ