Uşak'ta kara yollarında hayvan sağlık güvenliği için denetim seferberliği

Uşak'ta denetim uygulaması

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla il genelinde yol kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Uygulamanın amacı, salgın hayvan hastalıklarının bulaşma riskini en aza indirmek ve hayvan hareketlerini kontrollü tutmaktır.

Denetim kapsamı:

Ekipler, yollarda durdurulan araçlarda hayvan hareketleri, taşıma sırasında bulundurulması gereken nakil belgeleri ve sürülerin / hayvanların sağlık kontrollerini titizlikle inceliyor. Kontroller sırasında eksik veya uygunsuz belge, sağlık şüphesi veya nakil şartlarına uyulmaması durumunda mevzuata uygun işlem uygulanıyor.

Ekiplerin koordinasyonu ve hedefi:

Denetimler, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülüyor; uygulama sahada eş zamanlı denetim ve kayıt tutma biçiminde planlanıyor. Yetkililer, bu tür yol kontrollerinin salgınların yayılmasını önlemede kritik rol oynadığını vurgulayarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Uygulama, hem hayvan sağlığını korumayı hem de hayvansal üretim zincirinin güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Vatandaşların ve taşıyıcıların, denetimler sırasında istenen belgeleri eksiksiz sunmaları ve sağlık kurallarına uymaları, hem bireysel hem de toplumsal risklerin azaltılmasına katkı sağlayacak.

UŞAK’TA SALGIN HAYVAN HASTALIKLARININ BULAŞMA RİSKİNE KARŞI YOL KONTROL VE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.