Turgutlu'da altyapıdan üstyapıya yol sorunlarına çok yönlü müdahale

çalışmaların kapsamı:

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde eş zamanlı yürütülen operasyonlarla yol ve altyapı sorunlarına çok yönlü müdahale ediyor. Planlı program doğrultusunda yürütülen çalışmalarda parke taşı döşeme, yol kaldırma ve hat tamiratı gibi farklı uygulamalar bir arada yürütülüyor. Bu yaklaşım, altyapı tamamlanan bölgelerde üstyapı yenilemelerinin hızla ilerlemesini sağlıyor.

mahalle ve sokaklarda uygulanan işler:

Fen İşleri ekipleri, Fatih Sanayi Sitesi 4. Kısımda yer alan 16 sokakta toplam 5 bin metrekare asfaltlama çalışmasını tamamladı. Ayrıca 8. Mıntıka Bostanlık Mevkisinde asfalt sathi kaplama, Geren Mevkisinde ise asfalt hazırlık işlemleri gerçekleştirildi. Setüstü Sokakta, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak sıcak asfalt çalışması öncesi yol kaldırma işlemleri sona erdi.

Türkmen Yolu ile Çam ve Sevgi Sokaklarda yol kaldırma işlemleri tamamlanırken, Cesur Sokakta yol kaldırılmasına devam ediliyor ve Pınar Sokakta ise yol kaldırma çalışmaları yeni başladı. Altyapı işleri tamamlanan noktalarda üstyapı yenilemeleri ivme kazanarak mahallelerin ulaşım kalitesini artırıyor.

parkeler ve iş birliğiyle yenileme:

Parlak bir üstyapı hedefiyle yürütülen çalışmalarda Cumhuriyet ve Subaşı Mahalleleri ile Yeni Mahalledeki muhtelif sokaklarda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılarak yollar modern bir görünüme kavuşturuluyor. Hat tamiratı çalışmaları Çamlıca Yolu ile Şehit Eren Bülbül, Şehit İbrahim Deri, Akbaş, Mercan, Dikişyurdu ve Yeni Sokaklarında devam ediyor.

Parke taşı döşeme ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir tempoda ilerliyor. Öne çıkan uygulamalar arasında Yağmur Sokakta 4 bin m2 parke taşı döşenmesi ve Gazi Ortaokulu bahçesindeki parke çalışmasının tamamlanması bulunuyor. Derbent Mahallesinde ise toplam 3 bin 500 m2 parke taşı döşeme işlemleri sürüyor.

Karaköy Mahallesinde mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen merdiven yapımı gibi küçük ölçekli düzenlemeler de ulaşılabilirlik ve yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Bu çalışmalar, sadece yolları onarmayı değil aynı zamanda mahallelerin kullanım konforunu artırmayı hedefliyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, kent genelinde ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek hem bakım onarım hem de yenileme projelerinin planlamalar doğrultusunda sürdürülmeye devam edeceğini söyledi. Belediyenin hedefi, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürülebilir ve koordineli hizmetlerle ulaşım altyapısını güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KENT GENELİNDE PARKE TAŞI DÖŞEME, YOL KALDIRMA VE HAT TAMİRATI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. FARKLI MAHALLELERDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA YOL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR.