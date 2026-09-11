Söke altyapısı güçleniyor: ASKİ yatırımları ilçenin dört bir yanına yayılıyor

Söke'de altyapı seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları, ASKİ ekiplerinin ilçedeki yoğun programıyla devam ediyor. Yenidoğan Mahallesi ile Aydın Caddesi ve Halil Öcal Caddesi başta olmak üzere birden fazla noktada eş zamanlı olarak yürütülen uygulamalar, hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de bölgenin geleceğe dönük altyapı kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Eş zamanlı çalışma noktaları:

Yenidoğan Mahallesi, Aydın Caddesi ve Halil Öcal Caddesi’nde aynı anda süren işler; yol, kanalizasyon ve su hatlarının yenilenmesi ile koordineli yürütülüyor. ASKİ ekipleri, çalışmalar sırasında aksaklıkları en aza indirmek üzere planlı müdahaleler gerçekleştiriyor ve ilçenin farklı bölgelerinde aralıksız çalışma prensibini benimsiyor.

Yatırım büyüklüğü ve hedefler:

Projelerin toplam yatırım maliyeti 170 milyon Türk Lirası'nı aşıyor. ASKİ’nin saha ekipleri ilçe genelinde mesai mefhumu olmaksızın çalışarak altyapıyı güçlendiriyor; bu sayede hem bugünün ihtiyaçları karşılanıyor hem de uzun vadeli hizmet altyapısı hazırlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaları değerlendirirken Aydın’ımızın bugününe olduğu gibi geleceğine de yatırım yapıyoruz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Söke’de de altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırım, proje, hizmet ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın ifadelerini kullandı. ASKİ’nin planlı ve eş zamanlı müdahaleleriyle Söke’nin altyapısı her geçen gün daha da güçleniyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TARAFINDAN AYDIN’A KAZANDIRILAN YATIRIMLARDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALAR, TÜM İLÇELERDE OLDUĞU GİBİ SÖKE’DE DE SÜRÜYOR.