Bartın ırmağı'nda yolunu kaybetmiş ak balıkçıl yavrusu balık aradı

Bartın ırmağı'nda ak balıkçıl yavrusu yalnız kaldı

Türkiye'nin gemilerle ulaşım ve taşımacılık yapılan tek su yolu olan Bartın ırmağı, bu kez yolunu kaybetmiş olduğu değerlendirilen bir ak balıkçıl yavrusuna sahne oldu. Akbalıkçılın aç olduğu tahmin edilirken, kuşun bir süre ırmak boyunca gezip balık aradığı gözlendi.

görüntüler ve gözlemler:

Yavrunun balık bulmaya çalıştığı ve etrafa baktığı anlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kayıtta kuşun ırmağın iç kesimlerine doğru ilerlediği, bir süre su kenarında dolaşıp av aradığı görülüyor. Videoda yavruya müdahale edildiğine dair bir iz yok.

ırmağın çeşitliliği ve konumu:

Bartın ırmağı, soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç eden birçok tür için konaklama noktası olmayı sürdürüyor. Bölge kaynakları, ak balıkçılın Bartın çevresinde kış aylarında da görülebilen türler arasında yer aldığını belirtiyor. Bu tür gözlemler, ırmağın ekolojik açıdan önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Olayın ardından kuşun akıbeti hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı; görüntüler, ırmağın kent içindeki doğal yaşamına dair güncel bir kayıt niteliği taşıyor.

TÜRKİYE'DE ÜZERİNDE GEMİLERLE ULAŞIM TAŞIMACILIK YAPILABİLEN TEK IRMAĞI OLAN BARTIN IRMAĞI'NDA, YOLUNU KAYBEDEN BİR BALIKÇIL YAVRUSU BİR SÜRE IRMAKTA DOLAŞARAK BALIK ARADI.