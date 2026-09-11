Kamera görünce alkışla karşılık veren dilenci grubu denetlendi

Denetimin seyri:

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda dilencilik yapan kişilere yönelik planlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin tespit ettiği kişiler, idari işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Denetimde dilencilik yaptığı belirlenen şahıslara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı. Ayrıca, dilencilikten elde edildiği belirtilen paralara ilişkin de gerekli idari işlemler kaydedildi.

Görüntülere yansıyan anlar:

Denetim sırasında bölgede görüntü alan gazetecileri fark eden bazı kişiler tepki gösterdi. Kameralara karşı tepki veren grup içinde yer alan bir kişinin, görüntülenmesini alkışlayarak karşılaması dikkat çekti; bu davranış çevredeki diğer kişilerin ilgisini çekti ve görüntülere yansıdı.

Belediye yetkilisinin açıklaması:

Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Eryılmaz, İHA'ya yaptığı açıklamada denetimlerin süreceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Kimsenin mağduriyetini istismar ederek vatandaşlarımızdan para talep etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kırıkkale’mizin huzuru, güvenliği ve düzeni için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Hemşerilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını ve ekiplerimize destek vermelerini rica ediyorum".

Yetkililer, vatandaşların iyi niyetinin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini belirterek benzer denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

KIRIKKALE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ŞEHİR MERKEZİNDE DİLENCİLİK YAPAN KİŞİLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ