Alaca'nın 'ölüm kavşağı'nda ortalama hız denetimiyle trafik güvenliği hedefleniyor

Alaca çevre yolunda yeni düzenleme:

Çorum'un Alaca ilçesinde çevre yoluna Ortalama Hız Tespit Sistemi (EDS) kuruluyor. Sistem, ilçede sık kazaların yaşandığı ve vatandaşlar arasında 'Ölüm kavşağı' olarak bilinen bölgeyi de kapsayacak şekilde planlandı.

Çalışmalar yerinde incelendi:

Yetkililer, çevre yolunda başlayan kurulum çalışmalarını yerinde inceledi ve teknik ekiplerden projenin güncel durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan girişimler İçişleri Bakanlığı nezdinde yürütüldü ve sistemin ilçeye kazandırılmasının sağlandığı belirtildi.

Hedef can güvenliğini artırmak:

Uygulamanın amacı, sürücülerin hız kurallarına uymasını temin ederek trafik akışını daha güvenli hale getirmek olarak açıklandı. Kurulacak sistemle özellikle riskli kesimlerde hız ihlallerinin azaltılması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan çalışmalarla ilgili olarak, 'İçişleri Bakanımızı ziyaretimiz sırasında özellikle gündeme getirdiğimiz ve sözünü aldığımız, vatandaşlarımız arasında "Ölüm Kavşağı" olarak bilinen bölgenin de sistem kapsamına alınması ve çalışmaların başlaması bizler için son derece kıymetlidir,' dedi.

Başkan Arslan, 'Hayata geçirilecek bu uygulamayla birlikte sürücülerimizin hız kurallarına daha fazla riayet etmesini sağlamak, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve en önemlisi, can kayıplarının önüne geçmek en büyük hedefimizdir. Bizim için hiçbir hizmet, bir insanımızın canından daha kıymetli değildir. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği her şeyden önce gelmektedir,' ifadelerini kullandı.

Sistem devreye alındığında bölgedeki denetimlerin yoğunlaştırılması ve sürücüler için uyarıların artırılması planlanıyor. Kurulumun tamamlanma süresi ve takip çalışmaları hakkında yetkililer teknik değerlendirmeleri sürdürecek.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA ÇEVRE YOLUNA ORTALAMA HIZ TESPİT SİSTEMİ (EDS) KURULUYOR. SİSTEMİN, İLÇEDE SIK SIK KAZALARIN YAŞANDIĞI VE VATANDAŞLAR ARASINDA "ÖLÜM KAVŞAĞI" OLARAK BİLİNEN BÖLGEYİ DE KAPSAYACAĞI BİLDİRİLDİ.