Karasu'ya hayat içinde eğitim sunan özel eğitim okulu

Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe eğitime başladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde açılan Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini kabul etmeye başladı. Okul, Sakarya'da üçüncü, bölgenin kuzeyinde ise tek olma niteliği taşıyor ve şu an 7 sınıfta 30 öğrenciye hizmet veriyor.

Eğitim programının odağı:

Okulda hazırlanan programlar, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Akademik derslerin yanı sıra spor, ritim, oyun ve günlük yaşam becerilerine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin yalnızca akademik bilgi edinmesini değil, aynı zamanda sosyal ilişkiler kurma, öz bakım ve günlük hayata uyum sağlama becerilerini de güçlendiriyor.

Özel eğitim süreçleri, her öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre planlanıyor; öğretmenler bireysel hedefler belirleyerek ilerlemeyi düzenli takip ediyor. Bu sayede eğitim, tek tip bir müfredat yerine kişiye özel gelişim odaklı uygulanıyor.

Yerel destek ve hedefler:

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, okulun açılmasında Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karasu Kaymakamlığı'nın desteklerinin önemli olduğunu vurguladı. Enşici, okulun öğrenciler için "farklı bir dünya" oluşturduğunu belirterek, çocukların burada hem eğlendiğini hem de kendilerine ait bir ortam kurduğunu söyledi.

Okul müdürü Tubanur Ünal Alıcı, amaçlarının öğrencilerin kendilerini ait ve değerli hissetmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Alıcı, velilerin çocuklarını mutlu görerek evlerine döndüklerinde bunun kendileri için en büyük kazanım olduğunu aktardı.

Aile desteği ve iletişim:

Özel Eğitim Öğretmeni Zuhal Silanoğlu, eğitim planlarının sevgi ve ilgi temelinde hazırlandığını, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirildiğini aktardı. Silanoğlu, spordan ritme, oyuna ve günlük hayata hazırlığa kadar geniş bir yelpazede destek sağlandığını belirtti.

Öğrenci velisi Aysun Yavuzyiğit, okulun çocukların gelişimine katkısının yanı sıra ailelere sunduğu kolaylıklara dikkat çekti. Yavuzyiğit, veliler ile öğretmenler arasındaki sürekli iletişim ve dayanışmanın, çocukların ilerlemesini yakından takip etmeyi kolaylaştırdığını söyledi. Velilerin ihtiyaç halinde öğretmenlerle hızlı iletişim kurabildikleri vurgulandı.

Karasu'daki bu yeni özel eğitim kurumu, hem eğitim modeli hem de aile-okul iş birliği açısından bölgedeki ihtiyaçlara doğrudan yanıt veriyor. 7 sınıf ve 30 öğrenci kapasitesiyle başlayan uygulamalar, öğrencilerin günlük yaşam becerilerinde ve sosyal gelişiminde somut kazanımlar hedefliyor.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE EĞİTİM HAYATINA KAZANDIRILAN YENİ MAHALLE ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU II. KADEME, ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM, SOSYAL GELİŞİM VE GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİ DESTEKLİYOR. SAKARYA’DA ÜÇÜNCÜ, KUZEY BÖLGESİNDE İSE TEK OLAN OKULDA 30 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR.