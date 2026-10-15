Silifke Atatürk Gazi Çiftliği restorasyonla cumhuriyet mirasını yaşatıyor

Silifke Atatürk Gazi Çiftliği'nde yapılan çalışmalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihî ve kültürel değerlerini koruma hedefiyle Silifke Atatürk Gazi Çiftliği'nde kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaların odağında çiftliğin tarihî dokusunun korunması ve ziyaretçilere Cumhuriyetin tarım anlayışını aktarma amacı yer aldı. Çiftliğin kuruluşuna ilişkin kronoloji panolarla ziyaretçilere sunuluyor; bu metinlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılında Silifke ziyareti ve çiftliğin sonraki süreçleri adım adım aktarılıyor.

Fizikî düzenlemeler ve sergileme:

Yapılan düzenlemeler kapsamında kooperatif binası yenilenirken peyzaj ve temizlik çalışmaları tamamlandı, ziyaret güzergâhlarındaki yönlendirme tabelaları ve oturma alanları düzenlendi. Bahçede sergilenen tarihî traktörün replikası bakımından geçirilerek yeniden konumlandırıldı. Ayrıca Ertuğrul Yatı maketi camekan içinde sergilenmeye başlandı ve çiftliğin kuruluşundan halka bağışlanmasına kadar geçen süreç panolarla görselleştirildi.

Ziyaretçi odaklı düzenlemeler:

Çalışmalarda Atatürk Odası, Tarım Odası ve Hayvancılık Odası gibi iç mekânlar yeniden düzenlendi; Atatürk Odasındaki döneme uygun kıyafetler tekrar dikildi ve Tarım ile Hayvancılık Odaları'nda görsel sunumlar yenilendi. Bu düzenlemeler, ziyaretçilere hem mekânsal hem de içerik açısından tarihî atmosferi güçlendirilmiş biçimde sunuyor.

Eğitim ve tanıtım çalışmaları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiftliği yalnızca bir müze alanı olarak değil, aynı zamanda bir eğitim ve kültürel etkinlik mekanı olarak da kurguluyor. Düzenlenen eğitim gezileri ve kültürel etkinliklerle özellikle çocuklar ve gençlere Atatürk'ün tarım, üretim ve kooperatifçilik anlayışı anlatılıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken alanın kent turizmine kazandırılması ve tur güzergâhlarına dâhil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Gazi Çiftliği Birim Sorumlusu Alime Gülşah Satar, yapılan yenileme ve sergileme düzenlemelerini anlatarak çiftliğin tarihsel sürecinin panolarla kronolojik olarak ziyaretçilere aktarıldığını vurguladı. Satar, belirli gün ve etkinliklerde anma programları düzenlendiğini, öğrenci programlarına yönelik eğitim çalışmalarının devam ettiğini ve çiftliğin kent turizmi içindeki rolünün güçlendirilmesine yönelik adımların sürdüğünü belirtti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SİLİFKE ATATÜRK GAZİ ÇİFTLİĞİ’NDE BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.