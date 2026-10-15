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Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi

Aydın Efeler'de ön frenin sıkılması sonucu bisiklet sürücüsü takla atarak yola savruldu; 112 ekipleri müdahale edip T.A. hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bisikletinin ön frenini sıkması sonucu takla atan sürücü yaralandı. Olay, Hasanefendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Kızılay Caddesi’nden ilerleyen bisiklet sürücüsü T.A., Hastane Caddesi kesişimine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ön freni sıktı. Bu müdahalenin ardından bisiklet takla attı ve sürücü bir anda yola savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve yaralı T.A. ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN BİSİKLETİN ÖN FRENİNİ SIKMASI SONUCU TAKLA ATAN SÜRÜCÜ...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN BİSİKLETİN ÖN FRENİNİ SIKMASI SONUCU TAKLA ATAN SÜRÜCÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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