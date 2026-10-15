Beykoz'da gece bastıran yağmur sabah eşyaların tahliyesini getirdi

Çamlıbahçe'de gece boyunca süren su baskını:

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışın ardından Beykoz'da birçok evin giriş ve bahçe katı suyla doldu. Özellikle Çamlıbahçe Mahallesindeki Gördesli Makbule Sokak üzerindeki binalarda su baskını gece boyunca sürdü, yolların bir kısmında taşkınlar meydana geldi.

Vatandaşlar gece saatlerinde evlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı; bazı mahalle sakinleri uzun süre yağmur altında eşyalarını korumaya çalıştı. Gece boyunca devam eden çalışmalar, sabaha kadar büyük ölçüde gönüllü müdahaleler ve kendi çabalarıyla yürütüldü.

Sabah tahliye çalışmaları:

Gün ağarınca durumun bilançosu ortaya çıktı ve sabah erken saatlerden itibaren Beykoz Belediyesi ekipleri bölgeye intikal ederek vatandaşlarla birlikte eşyaların tahliyesine başladı. Eşyaların taşınması esnasında pek çok mobilya ve ev eşyasının sular içinde kalmış ve kullanılamaz hale gelmiş olduğu görüldü.

Belediye ekipleri, maddi kayıpların belirlenmesi ve zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda öncelikli müdahaleler gerçekleştirdi. Sokaklarda biriken su ve hasar, mahalle sakinlerinin eşya nakil çabalarıyla birlikte gündelik yaşamı etkilerken, bölge sakinleri zarar tespit çalışmaları için bir araya geldi.

Olay, İstanbul'da devam eden sağanak yağışın yerel düzeyde nasıl kesintisiz etkiler yaratabildiğini gösterirken, yetkililer benzer durumlara karşı uyarılarda bulundu ve müdahale birliklerinin hazır tutulmasının önemini vurguladı.

İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BEYKOZ’DA EVLERİN GİRİŞ KATINI SU BASTI. VATANDAŞLARIN GECE SAATLERİNDE EVLERE DOLAN SUYU KOVALARLA BOŞALTMAYA ÇALIŞIRKEN, SABAH ERKEN SAATLERDE BELEDİYE EKİPLERİNCE EŞYA TAHLİYELERİ YAPILDI.