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Ayazağa'da su baskını iş yerlerinde mahsur kalanları iş makineleriyle kurtarıyor

İstanbul'daki sağanak Sarıyer Ayazağa'da iş yerlerini etkiledi; mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarılarak güvenli bölgelere taşınıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa'da su baskını iş yerlerinde mahsur kalanları iş makineleriyle kurtarıyor

Sarıyer Ayazağa'da son durum:

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış, kentin en çok etkilenen noktalarından biri olan Sarıyer Ayazağa'da iş yerlerinde su birikimine ve ulaşım aksamasına yol açtı. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle özel müdahalelere ihtiyaç duydu.

Kurtarma çalışmaları:

Mahsur kalan kişilerin tahliyesinde iş makineleri kullanılarak güvenli bölgelere ulaştırılmaları sağlanıyor. İş makineleri, suyun eriştiği alanlara girerek iş yerlerinde kalan vatandaşların çıkarılmasında görev aldı; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yağışın günlük yaşam üzerindeki etkileri:

Sağanak yağışın kent genelinde çeşitli olumsuzluklara neden olduğu, Ayazağa'da ise özellikle iş yerlerinde kesintiler ve kısa süreli mahsur kalmalar görüldüğü ifade ediliyor. Bölgede tahliye edilen vatandaşların güvenli bölgelere yerleştirildiği ve müdahalelerin sürdüğü kaydedildi.

Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi ile kurtarılıyor

Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi ile kurtarılıyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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