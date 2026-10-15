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Dedekuyusu caddesi baştan sona yenilendi: vatandaşların kullanımına açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Dedekuyusu Caddesi'nde sıcak asfalt, logo ve yol çizgileri tamamlandı; cadde yeniden vatandaşların hizmetinde.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Dedekuyusu caddesi baştan sona yenilendi: vatandaşların kullanımına açıldı

Cadde yenilemesi tamamlandı:

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Dedekuyusu Caddesi'nde sıcak asfalt serimi ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Yapılan düzenlemelerin ardından cadde yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Çalışmalar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde gerçekleştirildi. Proje kapsamında sıcak asfaltın serilmesinin yanı sıra caddeye logo uygulamaları ve yol çizgi çalışmalarına da yer verildi.

Vatandaş memnuniyeti ve beklentiler:

Cadde sakinleri ve bölgeyi kullanan vatandaşlar yapılan iyileştirmelerden memnun olduklarını belirterek, Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yenilenen yolun günlük ulaşımı kolaylaştırması ve trafik düzenine katkı sağlaması bekleniyor.

Belediyenin yatırım gündemi:

Başkan Özlem Çerçioğlu, kent genelinde yürütülen çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "17 ilçemizin tamamında ulaşım yatırımlarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyor, kentimizin dört bir yanında hizmet odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi. Belediyenin yatırım programına göre benzer çalışmların kent genelinde devam edeceği aktarıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE SICAK ASFALT SERİMİ VE YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN DEDEKUYUSU...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE SICAK ASFALT SERİMİ VE YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN DEDEKUYUSU CADDESİ, YENİDEN VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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