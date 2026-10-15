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Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Haliliye İpekyolu Bulvarı'nda gece meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Bünyamin Aslan ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:21

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza anı ve ilk müdahale:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ARY 247 plakalı otomobil ile Bünyamin Aslan idaresindeki 80 AEP 733 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır şekilde yaralandı.

Kaza yerindeki müdahale ve nakil:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sürücü ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Adli süreç ve soruşturma:

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için Şehitlik Polis Karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor ve kazanın kesin nedeni ile sorumluluk değerlendirmeleri devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN HALİLİYE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI...

ŞANLIURFA'NIN HALİLİYE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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