Erzincan trafiğinde yeni eşik: kayıtlı araç sayısı 87 bin 410'a ulaştı

TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Erzincan'da eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 410 olarak kaydedildi. Bu sayı, ilin araç stokuna dair güncel durumu yansıtıyor.

ülke genelinde tablo ve araç türlerinin dağılımı:

Türkiye genelinde eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235 oldu. Eylülde ülke genelinde 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini motosiklet, yüzde 40'ını otomobil, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. Eylül sonu itibarıyla trafikteki taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet oluştururken, traktör yüzde 6,7, kamyon yüzde 3, minibüs yüzde 1,6, otobüs yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 pay aldı.

devri yapılan taşıtlar ve ocak-eylül dönemi verileri:

Eylülde Türkiye genelinde 957 bin 197 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,3'ünü otomobil, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 11,3'ünü motosiklet oluşturdu; traktör yüzde 3, kamyon yüzde 2, minibüs yüzde 1,9, otobüs yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 oranında yer aldı.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalarak 1 milyon 503 bin 161 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26,9 artarak 49 bin 209'a yükseldi; böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 453 bin 952 arttı.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 665 bin 220 otomobilin yüzde 40,8'ini benzinli, yüzde 31,8'ini hibrit, yüzde 18,6'sını elektrikli, yüzde 7,4'ünü dizel ve yüzde 1,4'ünü LPG'li araçlar oluşturdu. Aynı dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,9'unun 1300 ve altı motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi; otomobillerin renk dağılımında ise yüzde 41,5 ile gri ilk sırada yer aldı.

ERZİNCAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 87 BİN 410 OLDU