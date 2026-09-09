Sivasspor'da hedef 2'de 2: muğlaspor sınavı öncesi beklenti ve kaygılar

Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, Antalyaspor karşısındaki galibiyetin ardından takımın moralinin yükseldiğini, ancak sezon başındaki kötü gidişat nedeniyle önlerinde hâlâ uzun bir yol olduğunu vurguladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, bu maçla birlikte seriyi devam ettirip puan farkını kapatmayı hedefliyor.

maç ve sezon değerlendirmesi:

Taşdemir, Antalyaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyeti değerlendirirken, ligin 6. haftasında ilk galibiyetlerini aldığına dikkat çekti. Zorlu bir deplasmanda üç puan almanın oyuncular açısından önemli olduğunu, özellikle Batman maçındaki kötü sonuç ve maçların yoğun temposunun ardından gelen zaferin moral verdiğini söyledi. Bununla birlikte teknik direktör, tek bir galibiyetin yeterli olmadığını; sezon başlangıcındaki kayıpları telafi etmek için daha fazla maç kazanılması gerektiğini belirtti ve takımın çalışmalarına başladıktan sonra hedeflerinin devam ettiğini aktardı.

sakatlıkların boyutu:

Takımdaki sağlık durumuna ilişkin konuşan Taşdemir, kadroda iki önemli sakatlık yaşadıklarını açıkladı. Süleyman Özdamar'ın köprücük kemiğinde kırık olduğu ve aynı gün ameliyat edildiği, Kamil Fidan'ın ise kaburgalarında ciddi hasar bulunduğu ifade edildi. Kamil için Sivas'ta yeni bir MR çekileceği ve akşam saatlerinde durumunun daha netleşeceği belirtildi. Teknik heyet, bu eksikliklere rağmen kalan oyuncularla yola devam edeceklerini vurguladı.

kaleci tercihi ve genç oyuncu vurgusu:

Kaleci tercihleri hakkında Taşdemir, bu hafta kalede Arda Erdursun'un oynamaya devam edeceğini açıkladı. Genç kalecinin saha duruşu ve gösterdiği performansın teknik heyeti memnun ettiğini söyleyen Taşdemir, genç oyunculara sorumluluk verirken doğru maçları seçmeye özen gösterdiklerini belirtti. Arda'nın performansının hem takıma güven verdiğini hem de genç oyuncuların öne çıkmasının camiayı memnun ettiğini ekledi.

Hazırlıkların Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde teknik ekip yönetiminde sürdüğü bildirildi. Yaklaşık bir saat süren antrenman koşu ve ısınma ile başlayıp 5'e 2 top kapma çalışmaları ve yarım sahada çift kale maçla tamamlandı. Taşdemir, pazar günkü maça tüm taraftarları davet ederek stadın doldurulmasını ve takımın arkasında 90 dakika boyunca durulmasını istedi; hedeflerinin Muğlaspor'u yenip seriyi devam ettirmek olduğunu söyledi.

Özetle, Sivasspor için Antalyaspor galibiyeti moral kaynağı olurken, sakatlıkların yol açtığı belirsizlik ve sezon başındaki puan kayıplarını telafi etme zorunluluğu takımın önceliğini oluşturuyor. Teknik ekip ve oyuncular, Muğlaspor maçını fırsat olarak görüp taraftar desteğiyle ivme yakalamayı amaçlıyor.

TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR ANTRENMAN ÖNCESİ BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.