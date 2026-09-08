Arkadaş grubuna video attı, kiralık otomobille drift 140 bin lira ceza getirdi

Başakşehir’de kiralık otomobille drift olayı

Başakşehir’de 6 Eylül günü saat 18.45 sıralarında kayda alınan drift görüntüleri, sürücünün arkadaş grubunda paylaşmasıyla emniyete ulaştı. Görüntüleri inceleyen ekipler aracın plakasını belirleyerek soruşturmayı başlattı. Polis incelemelerinde plakanın 34 KOT 241 olduğu, otomobilin Otokoç Kiralama’ya ait ve aracı kullanan kişinin Gökmen T. olduğu tespit edildi.

Olayın ortaya çıkışı:

Görüntülerin Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine ulaşmasının ardından plakadan yapılan sorgulamada aracın kiralık olduğu belirlendi. Ekipler, telefonla ulaştıkları Gökmen Tüz ile iletişime geçtikten sonra sürücüyü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne davet etti. Yapılan görüşmede sürücü, görüntülerdeki drift eylemini kendisinin gerçekleştirdiğini kabul etti ve olayın yeri, tarihi ile saati hakkında polis ekiplerine beyanda bulundu.

Yapılan işlem ve ceza:

Polis incelemeleri ve sürücünün beyanı doğrultusunda, Gökmen T. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1‑D maddesi kapsamında işlem yapıldı. Sürücüye uygulanan idari yaptırım 140 bin lira olarak belirlendi ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, kiralanan araçların kontrolü ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin suç tespitindeki rolünü bir kez daha gösterdi. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan benzer eylemler konusunda yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor.

Başakşehir'de kiralık otomobille drift pahalıya patladı: 140 bin lira ceza