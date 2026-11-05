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balkondan düşen kedi çarşafla kurtarıldı, genç son anda tehlikeyi atlattı

Aydın Efeler'de 4'üncü kattaki kedi balkondan saksıyla düştü; çevredekilerin açtığı çarşaf, kediyi ve çarşafı tutan genci yara almadan kurtardı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

balkondan düşen kedi çarşafla kurtarıldı, genç son anda tehlikeyi atlattı

olayın gelişimi:

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 37. Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katında pencere korkuluğuna çıkan kedi, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Durumu fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi; ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışmaları ve paniğin sonuçları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. İtfaiyenin uzattığı fileye yanaşmayan kedi, bir süre sonra pencere kenarından evin balkonuna atladı. Balkonun kenarında bulunan saksıyı deviren kedi, saksıyla birlikte metrelerce yükseklikten düşmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar, kedinin yere çarpmasını engellemek için birlikte hareket ederek bir çarşaf açtı. Saksıyla birlikte süzülen kedi, açılan çarşafa düşerek yara almadan kurtuldu. Devrilen saksı ise çarşafı tutan kişilerin hemen yanına düştü; bu sırada bir genç, olayın boyutuna rağmen şans eseri yaralanmadı. Yaşanan anlar çevredekiler tarafından büyük bir korku ve endişe içinde izlendi.

sonrası ve teslim:

Korku dolu anların ardından ekipler ve vatandaşlar kediyi sakinleştirip sahibine teslim etti. Olay, hem bir hayvanın hem de insan hayatının küçük bir müdahale sayesinde korunabileceğini gösterirken, müdahalede bulunanların hızlı ve koordineli davranışı olası bir kazayı önledi.

Yaramaz kedi hem kendi hem de kendisini kurtarmak isteyenlerin hayatını tehlikeye attı: Kurtarma...

Yaramaz kedi hem kendi hem de kendisini kurtarmak isteyenlerin hayatını tehlikeye attı: Kurtarma anı kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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