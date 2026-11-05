Selin ardından Dörtyol'da balçık içinde kalan araçlar gün yüzüne çıktı

Dörtyol'da selin bıraktığı izler

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde yaşanan hortumun ardından yerleşim alanlarını ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin turuncu kodlu uyarısı ile başlayan yağışlı hava, özellikle kıyı kesimlerde sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettirdi.

taşan dereler ve su baskınları:

Akşam saatlerinde görülen hortumun ardından şiddetli yağış gece boyunca sürdü. Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ile Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı; taşkınlar sonucu bazı evler ve araçlar su altında kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte birçok araç yoğun balçık içinde gün ışığına çıktı.

müdahale ve temizlik çalışmaları:

Bölgeye intikal eden ekipler, selin yol açtığı hasarı azaltmak ve temizliği hızlandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Sokaklarda biriken çamur ve balçığın temizlenmesi, araçların durumu ve evlerde oluşan maddi hasarın tespitine yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, benzer olaylara karşı tedbirli olunmasını ve Meteoroloji uyarılarının takip edilmesini istiyor. Selin ardından ortaya çıkan balçık tabakası araçların hareketini kısıtlıyor ve bölgedeki ulaşımın normale dönmesi için zaman gerektiği belirtiliyor.

Vatandaşlara, taşkın riski olan bölgelerden uzak durmaları ve zarar gören araç veya yapılar için yetkililerle koordineli hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE SEL İÇİNDE KALAN ARAÇLAR SUYUN ÇEKİLMESİYLE BALÇIK İÇİNDE KALDI.