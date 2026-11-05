Sokak satıcılarına operasyon: Afyonkarahisar'da bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da torbacı operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
ele geçirilenler:
Operasyonda 542 kullanımlık uyuşturucu madde, 172 gram sıvı uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
şüpheli ve yasal işlem:
Gözaltına alınan İ.O., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve emniyet birimlerinin benzer suçlara yönelik çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.
AFYONKARAHİSAR’DA TORBACI DİYE ADLANDIRILAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR KİŞİ TUTUKLANIRKEN, DEĞİŞİK TÜR VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.
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